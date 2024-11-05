Москва, 5 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор пришёл на встречу в Кремле в традиционном костюме. На церемонию вручения верительных грамот дипломат надел накидку под названием «какаху». Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор и Владимир Путин

Этот плащ вручную делает коренной народ маори. При его изготовлении используются перья птиц киви — национального символа государства, Также его украшают кистями и помпонами.

Кроме Трейнора, на встречу с президентом России Владимиром Путиным в национальном наряде прибыл новый посол Малайзии Чеонг Лун Лаи. Он надел баджу мелаю — костюм чёрного цвета с тканью сонгкет, вышитой золотой нитью.

После прибытия послы отправились на экскурсию по Георгиевскому залу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, среди них представители ряда недружественных стран. По традиции церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты главе российского государства вручили новые послы Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Албании, Новой Зеландии, Индии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Кении, Лаосской Народно-Демократической Республики, Киргизии, Финляндии, Эфиопии, Нигера, Армении, Азербайджана и Зимбабве.

Президент России впервые в текущем году принял верительные грамоты от представителей иностранных государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.