Москва, 5 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Антироссийская политика США основана на внутриполитическом консенсусе, заявил 5 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости/Илья Питалев

«Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу», — сказал глава МИД, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что в Вашингтоне рассматривают Украину как ключевой элемент гибридной войны, ведущейся против РФ. Лавров также призвал не воспринимать серьёзно высказывания кандидатов на президентских пост Дональда Трампа и Камалы Харрис. Глава МИД пояснил, что эти заявления являются частью их предвыборной полемики.

Кроме того, министр подчеркнул, что в отношениях между Россией и США сейчас наблюдается глубокий кризис. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон не готов разрывать связи с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин отметил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, однако после его отказа от участия в выборах Москва будет поддерживать Камалу Харрис. 20 сентября Сергей Лавров уточнил, что слова российского лидера о поддержке Харрис были шуткой.

10 сентября Владимир Путин заявил, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение России. 24 октября глава государства назвал эти планы иллюзорным расчётом тех, кто не знает российскую историю.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что риски, связанные с желанием США нанести России стратегическое поражение, нельзя недооценивать. При этом он подчеркнул, что Москва готова к длительному противостоянию с Вашингтоном.