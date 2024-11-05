Москва, 5 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в конце декабря проведут традиционную неформальную встречу. Об этом 5 ноября в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами сообщил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Глава государства напомнил, что лидеры стран СНГ встречались в октябре в Москве в ходе саммита содружества.

«По традиции соберёмся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу», ― отметил российский лидер.

Он также добавил, что в 2025 году главы стран содружества совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вклад в достижение которой внесли народы всех государств СНГ.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий неформальный саммит содружества состоялся 26 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Главы государств в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал саммит удачным, отметив важность возможности для лидеров стран пообщаться в неформальной обстановке.

На заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября Путин заявил, что страны — члены СНГ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Президент добавил, что это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Представитель Кремля сообщил, что Россия не будет приглашать глав недружественных стран в Москву 9 мая на парад по случаю 80-летия Победы. Он уточнил, что прежде всего среди приглашённых будут лидеры стран СНГ, потому что накануне парада планируется неформальный саммит содружества. Кроме того, ожидается множество двусторонних контактов.

19 августа Путин заявил, что Россия и Азербайджан намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Такая договорённость была достигнута в ходе переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.