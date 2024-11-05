Москва, 5 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Россия прилагает активные усилия по недопущению эскалации ближневосточного конфликта, чтобы не дать ему превратиться в большую войну, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.

ИА Регнум

«Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке», — сказал он.

Путин уточнил, что данный конфликт должен быть решён только «на общепризнанной международно-правовой основе».

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.

24 октября Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей.

По словам главы российского государства, миру необходимо сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию в палестинском анклаве. Путин также подчёркивал, что мир на Ближнем Востоке невозможен без восстановления исторической справедливости в отношении Палестины.