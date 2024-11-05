Москва, 5 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин впервые за почти пять лет провёл по полному протоколу церемонию вручения верительных грамот новых послов иностранных государств.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Последняя встреча в таком формате проходила в феврале 2020 года. Затем стандартную процедуру пришлось изменить в целях соблюдения противоэпидемиологических правил.

С того времени прошло пять встреч в укороченном формате. Президент начинал церемонию сразу с выступления с краткой характеристикой отношениям с каждой из стран и рассказывал о международной ситуации в целом.

Нынешняя встреча проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Новые послы лично вручили Путину верительные грамоты.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин вынужден соблюдать социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса. Он отмечал, что это не приведёт к его «отдалению» от народа. Песков пояснял, что в разгар волны эпидемии были нужны особые меры предосторожности.

В середине сентября 2024 года пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о возможной вакцинации главы государства от гриппа, подчеркнул, что решение об этом будет зависеть от мнения специалистов.