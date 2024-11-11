Москва, 11 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Развитие транспортной инфраструктуры России продолжается ускоренными темпами. Продвигается и строительство современной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга и Тюмени.

ГК «Автодор»

М-12 «Восток» проходит по перспективным центрам экономического роста и значительно сокращает время, проведённое в пути. К примеру, из Москвы в Казань теперь можно доехать за 6,5 часа. Но это лишь одно из преимуществ проекта общероссийской значимости.

«Магистраль М-12 «Восток» призвана стать катализатором роста экономики регионов, находящихся в зоне её притяжения, что поспособствует значительному улучшению качества и уровня жизни россиян. Сейчас продлеваем трассу до Екатеринбурга, в том числе строим новый участок — дорогу первой технической категории от города Дюртюли до посёлка городского типа Ачит», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

М-12 «Восток» от Москвы до Казани построена по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Скоростная магистраль — часть международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Продолжение трассы от Казани до Екатеринбурга пройдет от города Дюртюли в Республике Башкортостан до поселка Ачит в Свердловской области. Протяжённость дороги — 275 километров. Она свяжет крупнейшие региональные центры Приволжского и Уральского федеральных округов: Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. А значит, подстегнёт развитие местного бизнеса и укрепит межрегиональные связи.

«Дорожная сеть страны работает как кровеносная система организма: чем больше сосудов, тем он лучше снабжается и развивается. Каждая новая дорога позволяет экономить время в пути и быстрее доставлять грузы, а вокруг дороги появляются площадки для развития складских, производственных комплексов, туристические объекты и жилые комплексы. Таким образом, строительство дорог стимулирует развитие не только конкретной территории, но и экономики региона и страны в целом», — сказал гендиректор концессионной компании «Обход Тольятти» Алексей Ерыгин.

Как отметил заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам ГК «Автодор» Александр Соколов, такие проекты, как М-12 «Восток», нужны нашей стране — как для внутреннего развития, так и для усиления позиций России на международном рынке.

«Мерилом эффективности таких мегапроектов являются рост благополучия и повышение качества жизни людей — важнейшие задачи, которые поставил перед нами президент. И чтобы решить их, необходимо строить — быстро и качественно», — подчеркивает Александр Соколов.

Строящийся участок дороги, как и вся трасса М-12 «Восток», рассчитан на экстремальный уровень нагрузки. Поэтому к качеству работ предъявляются самые высокие требования. Дорожники возводят шесть транспортных развязок, которые обеспечат связанность территорий, а также мосты и путепроводы — все это позволит снизить нагрузку на региональную дорожную сеть.

Для удобства автопутешественников запланированы 10 многофункциональных зон: шесть в Башкортостане и по две — в Пермском крае и Свердловской области. В таких зонах есть не только АЗС и фуд-корты, но и душевые, прачечная, детская и спортплощадки, площадка для выгула собак и зона для пикника. На участке М-12 до Казани уже функционируют 22 такие зоны.

Активные работы сейчас идут в Башкортостане. Одно из значимых сооружений этого участка — мост через реку Белую протяженностью 813 метров. При его строительстве специалисты применили технологию непрерывного бетонирования со скользящей опалубкой. Она значительно сокращает срок работ.

А при строительстве линий наружного электроосвещения используется система PLC, способная следить за каждым светильником и управлять ими в удалённом режиме.

Кроме того, для безопасной эксплуатации мостов на М-12 вводится система мониторинга напряженно-деформированного состояния конструкций. Любые изменения отслеживают специальные датчики, а собранные данные позволят лучше прогнозировать, когда конструктивным элементам моста потребуется ремонт.

В это же время в Пермском крае дорожники возводят более 30 искусственных сооружений, в том числе семь мостов. На участке продолжаются работы: укладывается асфальтобетон, устанавливаются опоры освещения и дорожные знаки.

Одним из наиболее значимых и технически сложных сооружений стал мост через реку Малую Сарану. Высота его русловых опор составляет более 24 метров, а длина — 300 метров. Сейчас строители приступили к завершающему этапу работ на нем: укладывают верхний слой асфальтобетона и параллельно устанавливают барьерное ограждение. Практически полностью завершены работы по окраске пролетных строений и опор. Дальше будет нанесена разметка из термопластика.

Полностью завершились работы по укладке верхнего слоя покрытия дороги Дюртюли — Ачит на территории Красноуфимского и Ачитского округов в Свердловской области. На участке предусмотрены две транспортные развязки и 12 искусственных сооружений, в том числе семь путепроводов и пять мостов.

Финальная укладка верхнего слоя асфальтобетона прошла на мосту через реку Большую Сарану — крупнейшем искусственном сооружении дороги Дюртюли — Ачит в Свердловской области. Самые высокие опоры этого моста — 57 метров, а его протяженность — 525 метров. Для гидроизоляции и защиты бетонных и стальных конструкций моста применили инновационный материал Акридек. Это полимерная гибкая бесшовная водонепроницаемая мембрана, которая наносится на поверхность методом безвоздушного напыления. Новая технология позволила в разы сократить сроки строительства.

В Департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что после обновления участка трассы, которая станет частью М-12, её пропускная способность вырастет до 27 тысяч автомобилей в сутки. Это не только улучшит транспортную доступность территорий, но и позволит создать новые рабочие места и точки притяжения для путешественников.

Мощный эффект для экономики и туризма уже ощутили регионы с открывшимися ранее участками М-12. Например, Нижегородская область в прошлом году преодолела планку в четыре миллиона туристов. И теперь для путешественников разрабатывают новые интересные маршруты.

«Совсем недавно у нижегородцев и гостей региона появилась возможность путешествий по новой трассе М-12 «Восток». Она позволяет с комфортом добраться до таких крупных туристических центров, как Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево, Выкса и Большое Болдино. Специальные маршруты прогулок по этим городам разработали специалисты туристического портала «Знакомьтесь, Нижний», — рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Всего с момента открытия по автомагистрали М-12 в 2023 году по ней совершили более 23 миллионов поездок.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система по всей стране — это построенные автомагистраль М-12 «Восток» от Москвы до Казани и обход Тольятти, а также морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура Восточного полигона (БАМ и Транссиб), Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты. Всё это повышает качество пассажирских перевозок, скорость доставки грузов, а также туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.