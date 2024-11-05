Бишкек, 5 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Турция списала Киргизии внешний долг на сумму более 62 млн долларов, сообщил 5 ноября глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров на совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», — сказал Жапаров.

В администрации президента Киргизии уточнили, что в 2013 году Турция списала республике долг в размере 50 млн долларов.

Также в ходе встречи стороны договорились увеличить взаимный товарооборот до 5 млрд долларов в год. Помимо этого, глава Киргизии наградил Эрдогана высшей государственной наградой республики — орденом «Манас» первой степени. Орден был торжественно вручён за большой вклад турецкого лидера в углубление отношений Киргизии и Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек с государственным визитом 4 ноября для встречи с Жапаровым и для проведения шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества. Кроме того, президент Турции планирует принять участие в саммите Организации тюркских государств 6 ноября.

4 ноября ИА Регнум передавало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамппредложил выплатить $35 трлн в криптовалюте, чтобы погасить государственный долг страны.