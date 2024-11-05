Минск, 5 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Ближайшее заседание высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдёт в Минске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Наша встреча проходит в преддверии заседания высшего госсовета под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко. Оно состоится здесь, в Минске», — сказал он на заседании совета министров Союзного государства.

Мишустин уточнил, что предстоящая встреча высокого уровня будет приурочена к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. По его словам, рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

9 октября Владимир Путин провёл переговоры с Александром Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля. Белорусский лидер заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы, а также назвал республику надёжным союзником России.