Москва, 5 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Минтрансе России намерены установить дополнительные камеры на железнодорожных переездах для фиксации нарушений правил дорожного движения и выписывания за них штрафов. Это следует из опубликованного уведомления о поправках к постановлению правительства, которое регулирует основания для установки комплексов.

Илья Наймушин/РИА Новости

Согласно тексту документа, ведомство хочет расширить эти основания. По действующим нормам камера на железнодорожном переезде необходима, если на нём в течение трёх лет произошло два или более смертельных ДТП или аварий, где травмы получили пять и более человек.

В поправках же предлагается устанавливать камеры на переездах в случае, если там произошла хотя бы одна авария за три года, вне зависимости от того, сколько человек пострадало.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД). Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев. Под опасным вождением, рассматриваемым в законопроекте, подразумевается в числе прочего несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.