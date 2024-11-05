Пушкино, Московская область, 5 ноября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели при пожаре экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова, сообщила 5 ноября пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области.

Официальный сайт муниципального образования г. Новомосковск Станислав Шеденков

По факту гибели 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как передавало ИА Регнум, Станислав Шеденков погиб во время пожара в одном из подмосковных садовых товариществ. Трагедия случилась накануне в Пушкинском городском округе. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём — 73-летний Шеденков топил на даче камин. В гостях у него находилась знакомая, которая успела спастись.

«Ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ «Лесные Поляны — 2», зажёг камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание», — сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК региону.

Шеденков был главой администрации города Новомосковска и Новомосковского района Тульской области. В 1996 году его назначили заместителем губернатора региона.

Позже он возглавлял управу района Капотня и был заместителем префекта Юго-Восточного округа Москвы. С 2006 года Шеденков руководил рабочей группой по ликвидации общежитий на территории ЮВАО столицы.