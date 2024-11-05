Нью-Дели, 5 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Трёхлетний шахматист из Индии Аниш Саркар попал в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), став самым молодым шахматистом в нём. Информация об этом появилась на странице федерации в соцсети X.

Соцсеть X Трёхлетний шахматист из Индии Аниш Саркар

«Аниш, родившийся 26 января 2021 года, достиг своего первого классического рейтинга ФИДЕ 1555. Участвуя в открытом чемпионате штата Западная Бенгалия по шахматам среди игроков до 9 лет в октябре 2024 года, он набрал впечатляющие 5,5/8 и занял 24-е место среди 140 сильных игроков, одержав победы над двумя рейтинговыми соперниками в финальных раундах», — отмечено в публикации.

Уточняется, что сейчас он является самым молодым среди 190 тыс. активных игроков в списке, а после него идёт Афнан Таджвар Айлан из Бангладеша, который старше на 10 месяцев.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение спортсменов из России на международные турниры. По его словам, спорт должен быть вне политики.

Однако 22 сентября генеральная ассамблея ФИДЕ проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам, допустив до международных командных соревнований лишь детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.