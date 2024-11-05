Астана, 5 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Количество грузовых автомобилей в очереди, образовавшейся на казахстанско-российской границе у пункта пропуска «Курмангазы», приблизилось к 300. Об этом сообщает 5 ноября пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана в Telegram-канале.

Виталий Невар/РИА Новости

Отмечается, что около 280 грузовых автотранспортных средств, направляющихся в Россию, скопились на КПП, пропускающем по 200 автомобилей в сутки. При этом каждый день сюда прибывает примерно 250–300 транспортных средств.

«Одной из причин заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау — Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», — говорится в сообщении.

Количество специалистов, работающих на пункте пропуска, увеличено. Грузовики пропускают по системе электронной очереди, талоны есть у всех водителей. Совместно с пограничной службой прилагаются все усилия для сокращения задержек транспорта, добавили в комитете.

Как сообщало ИА Регнум, летом российские перевозчики пожаловались на казахстанских таможенников, которые задерживали большегрузы с европейскими товарами в полуприцепах. С проблемами из-за механизма перецепки перевозчики уже сталкивались осенью 2022 года, тогда в Казахстане задержали не менее восьми российских фур с товарами из Европы.

В феврале в Западном Казахстане на трассе Самара — Шымкент перед пропускным пунктом Сырым на границе с Россией образовалась очередь из 280 грузовиков. Казахстанская сторона объяснила очередь особенностями работы пограничного пункта.