Москва, 5 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Россия никоим образом не влияла и не могла повлиять на исход президентских выборов в Молдавии. Подобные обвинения бездоказательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 ноября журналистам.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

«Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и арестам — такую недемократичную линию поведения выбрало руководство республики.

Что касается упрёков в адрес России, то среди них нет подкреплённых достоверной информацией, добавил Песков.

Советник президента Молдавии Станислав Секриеру ранее обвинил Россию в попытках вмешательства во второй тур президентских выборов, сообщал телеканал Sky News. Секриеру утверждал, что действия Москвы якобы могут «существенно исказить результат» голосования, при этом подробностей «вмешательства» не раскрыл.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, действующая глава государства Майя Санду заняла первое место с результатом 55,33% голосов. Её соперник — бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набрал 44,67%. При этом он одержал победу на участках внутри страны, тогда как Санду победила за счёт голосов с избирательных участков за рубежом.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, которые организовали в России для своих граждан только два участка (оба в Москве), решили прогнать их через «игольное ушко». ЦИК опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, результаты голосования в Молдавии свидетельствуют о глубоком расколе в обществе, при этом избирательная кампания стала самой недемократической за годы молдавской независимости.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.