Москва, 5 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Киевский режим делает всё, чтобы вовлечь Южную Корею в военный конфликт, заявил 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления руководителей Южной Кореи, допустивших отправку оружия Киеву.

«Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения всё большего числа стран. В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать всё, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что решение Сеула по дальнейшим поставкам оружия Украине зависит от развития сотрудничества между Россией и КНДР. Он отметил, что южнокорейские власти рассматривают все возможные сценарии и внимательно следят за связями Москвы и Пхеньяна.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён ранее поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских вооружённых сил.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине, поскольку их собственные запасы вооружений почти истощены. Дипломат выразил надежду, что у Сеула хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.

Южная Корея втягивается в авантюру Запада по поставкам оружия Украине, заявила 4 ноября заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Россия призывает Сеул поменять позицию и не оказывать военную помощь Киеву, такой курс не закончится для Южной Кореи ничем хорошим, добавила она.