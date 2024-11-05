Берлин, 5 ноября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Крупнейший немецкий импортёр газа Uniper передал властям Германии €530 млн компенсационных выплат, полученных в рамках судебного спора с «Газпром экспортом» из-за недопоставок газа. Об этом говорится в отчёте энергетической компании.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В пресс-службе напомнили, что в конце июня Uniper зарезервировала €540 млн для перевода Германии компенсации от исков о возмещении ущерба против российской компании.

«В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила €530 млн ФРГ. В рамках мер по стабилизации Uniper взяла на себя обязательство перед ФРГ передать ей любые компенсационные выплаты, которые она получит, за вычетом судебных издержек и налогов», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня компания Uniper объявила о решении расторгнуть долгосрочные контракты с компанией «Газпром экспорт» на поставку российского газа.

Арбитражный суд 7 июня предоставил немецкой компании право на расторжение контрактов и присудил ей компенсацию в размере 13 млрд евро. В компании заявили, что с июня 2022 года поставлялись лишь ограниченные объёмы газа, а с конца августа 2022 года поставки прекратились. При этом долгосрочные контракты на поставку голубого топлива между двумя компаниями по-прежнему действовали.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро. Uniper подал иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпром экспорт», потребовав возместить убытки в 11,6 млрд евро, которые компания якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Российский лидер посоветовал странам Европы самим решить, заинтересованы они в приобретении газа у РФ или нет.