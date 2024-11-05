Москва, 5 ноября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

В сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах заподозрили АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». В отношении этих компаний ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ФАС сообщили, что организации заключали контракты на работы по ремонту, капремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта.

«Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», ― говорится в сообщении ведомства.

Основные доказательства, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, служба получила во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний в Ульяновской области.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября ФАС России выявила дорожный картель в Воронежской и Тамбовской областях на сумму 14,9 млрд рублей. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах, часть из которых прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В сентябре антимонопольное ведомство раскрыло картельный сговор в сфере ЖКХ в Республике Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сумма превысила 827 млн рублей. В сговоре на торгах заподозрили шесть местных компаний.