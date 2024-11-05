Москва, 5 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ установил факт хищения ещё одного имущественного комплекса Министерства обороны России общей стоимостью 700 млн рублей, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В СК отметили, что речь идёт о хищении 24 объектов недвижимости. В совершении преступления подозревают лиц, фигурирующих в уголовном дела о хищении имущества Минобороны РФ в подмосковной Балашихе.

По этому делу проходят бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО РФ) Алексей Асташкин, индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников и гражданин Евгений Потапов. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии правоохранительных органов, Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в 2021 году организовали подложные торги в рамках процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» и похитили имущественный комплекс в Москве стоимостью 700 млн рублей.

Также была установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе на сумму свыше 244 млн рублей. Все трое арестованы. Овчинников находится в розыске.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Следственный комитет РФ проинформировал, что выявил хищение 35 млн рублей при выполнении гособоронзаказа для Минобороны России в Перми. Фигуранты уголовного дела путём подлога документов похитили свыше 35 млн рублей.

Речь шла о гражданине Дмитрии Сергеле, бывшем начальнике филиала «Строительное управление по ЦВО» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергее Сухове и директоре ООО «Специальные технологии строительства» Павле Кравченко. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).