Суд отклонил иск москвича к «Русскому лото» на 566 тыс. рублей
Москва, 5 ноября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Житель Москвы попытался отсудить 566 тыс. рублей у организаторов «Русского лото», но его иск отклонили. Об этом говорится в решении Кузьминского суда столицы.
Москвич купил 12 лотерейных билетов, после чего потребовал от АО «Государственные спортивные лотереи» выдать ему сумму выигрышей. Ответом на заявление мужчины стал отказ, поэтому он подал судебный иск о защите прав потребителей и отметил в нём, что организатор лотерей при выдаче выигрышей ссылается на правила игры.
«Правила игры — это просто общая формулировка только первых трёх туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам», — цитирует «РИА Новости» иск москвича в материалах дела.
Представитель лотереи возразил в суде, что два билета ничего не выиграли, а совокупный выигрыш по остальным составил 1610 рублей. Юрист добавил, что истец не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.
Отклоняя иск, Кузьминский суд пояснил, что конкурсы, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей. Истец оспорил отказ в Мосгорсуде, дату рассмотрения его жалобы пока не назначили.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта.