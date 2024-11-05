Москва, 5 ноября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Житель Москвы попытался отсудить 566 тыс. рублей у организаторов «Русского лото», но его иск отклонили. Об этом говорится в решении Кузьминского суда столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Москвич купил 12 лотерейных билетов, после чего потребовал от АО «Государственные спортивные лотереи» выдать ему сумму выигрышей. Ответом на заявление мужчины стал отказ, поэтому он подал судебный иск о защите прав потребителей и отметил в нём, что организатор лотерей при выдаче выигрышей ссылается на правила игры.

«Правила игры — это просто общая формулировка только первых трёх туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам», — цитирует «РИА Новости» иск москвича в материалах дела.

Представитель лотереи возразил в суде, что два билета ничего не выиграли, а совокупный выигрыш по остальным составил 1610 рублей. Юрист добавил, что истец не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.

Отклоняя иск, Кузьминский суд пояснил, что конкурсы, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей. Истец оспорил отказ в Мосгорсуде, дату рассмотрения его жалобы пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта.