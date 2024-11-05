Москва, 5 ноября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Правительство России не поддержало законопроект, разрешающий подавать заявление на получение гражданства без соблюдения условия об обязательном проживании на территории РФ. Об этом говорится в официальном отзыве правительства на документ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авторы законопроекта предложили предоставлять такое право без учёта общих требований, предусмотренных федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», в числе которых есть условие об обязательном проживании в стране. Составители документа считают, что это упростит процедуру получения паспорта для бывших соотечественников, которые ранее приняли решение отказаться от российского гражданства.

В отзыве правительства отмечается, что в пояснительной записке к законопроекту нет убедительных доводов для смягчения условий тем лицам, которые по своему решению прервали связь с Россией и сейчас не проживают в РФ. Кроме того, указано, что авторы документа не привели оценку социально-экономических и других последствий принятия подобного закона.

«На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в отзыве.

Также в правительстве подчеркнули, что основание получения паспорта РФ, которое предлагается в законопроекте, создает правовую неопределенность. В отзыве поясняется, что положения проекта не поясняют, идёт ли речь о случаях, когда решение по заявлению о выходе из гражданства уже принято государственным органом или заявитель находится в процессе выхода из гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа появилась информация о том, что депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства бывшими россиянами и иностранцами. Инициатива предлагала дополнить новыми пунктами закон «О гражданстве Российской Федерации». При этом в документе уточнялось, что заявители будут обязаны постоянно проживать в РФ в течение пяти лет со дня принятия решения о выдаче вида на жительство.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что программу ускоренного получения соотечественниками российского гражданства необходимо совершенствовать. По его словам, с одной стороны, пытаются закрыть двери для злоупотреблений со стороны мигрантов, а с другой — это создаёт трудности для соотечественников, которые хотят жить или работать в России. Представитель Кремля добавил, что указанный вопрос находится в постоянном поле зрения президента.