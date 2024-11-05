Москва, 5 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Член общественного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России Алексей Кожевников направил руководителю этого ведомства Максиму Шаскольскому письмо с просьбой ограничить распродажи на маркетплейсах из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Торговые площадки вроде Ozon и Wildberries с конца весны — начала лета начали внедрять автоскидки на плохо продаваемые товары. Сперва участие в распродажах носило добровольный характер, и продавцы могли самостоятельно выбрать товары для участия в них. Осенью механизм изменили», — указано в письме.

Кожевников уточнил, что с осени скидки на товары стали устанавливаться автоматически без согласования с продавцами. Он отметил, что они могут отказаться от участия в распродажах, однако это необходимо отслеживать и делать вручную. По его словам, таким образом крупные маркетплейсы освобождают свои склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рискуют понести финансовые убытки.

Как передавало ИА Регнум, в апреле ФАС России выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений им антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора.

В январе ФАС установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.

Как заявлял глава службы Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступают жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов.