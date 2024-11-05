Москва, 5 ноября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Продажи в России отечественных ноутбуков впервые превзошли, хоть и ненамного, продукцию популярных американских брендов. Об этом пишет 5 ноября «Коммерсант», ссылаясь на данные рынка.

Артем Геодакян/ТАСС

С начала года до середины октября в России продано 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд рублей. Количество проданных ноутбуков превысило показатель за весь прошлый год на 6%, в денежном выражении — на 12%, отмечает издание.

«При этом отечественные ноутбуки занимают уже 11,6% рынка, перегнав таким образом американские: совокупная доля Apple, Dell, HP и других в штуках не превышает 10%», — говорится в материале.

В 2022 году на долю американских и российских брендов приходилось соответственно 30% и 4% рынка, а в 2023 году — 13% и 7%. Заметнее всего выросли продажи российских брендов Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Отечественные бренды стали популярнее не только потому, что рынок покинули американские конкуренты, но и благодаря возросшей рекламной активности.

Лидеры по продажам — ноутбуки, произведённые в Китае и Китайском Тайбэе (Тайвань). На бренды Asus, MSI, Lenovo и другие приходится 70–72% рынка, указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российским пользователям посоветовали отвязать важные аккаунты от сервисов Google в связи с возможными новыми и непредвиденными ограничениями со стороны компании. По словам члена комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, с продукцией зарубежных вендоров сегодня связаны серьёзные риски, тогда как сервисы «Яндекса» гораздо более надёжны.