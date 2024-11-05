Москва, 5 ноября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день главная задача российской военной разведки заключается в выявлении вероятной реакции Запада на поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 5 ноября сообщил ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) и директор Центра военно-дипломатических исследований и оценок Владимир Винокуров.

ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

«Важнейшей задачей военной разведки на сегодня является вскрытие возможной реакции главного противника (США и НАТО. ― Прим. ред.) на разгром ВСУ», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» Винокуров.

Он добавил, что военная разведка России также следит за потенциальной реализацией планов и намерений западных стран относительно использования объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса на Украине после достижения Россией целей спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия стремится к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, диалог по Украине возможно вести только на базе стамбульских договорённостей, достигнутых весной 2022 года.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 21 октября подчеркнул, что специальная военная операция с учётом всех целей, поставленных в её рамках, не может закончиться иначе как победой России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин 31 октября заявил, что Россия не ставит сроки завершения спецоперации. По его словам, российская сторона не питает иллюзий на тему якобы ослабевающих поставок Киеву оружия, боеприпасов и техники Западом. Парламентарий подчеркнул, что специальная военная операция окончится тогда, когда Россия победит.

Издание Foreign Affairs 4 ноября написало, что Соединённым Штатам Америки стоит осознать и принять истинное положение дел на Украине. Авторы публикации указали, что вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен принять суровую реальность конфликта и смириться с более вероятным исходом. Также отмечено, что США и союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Москвой.

18 октября российский лидер заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу.