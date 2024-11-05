ДНР, 5 ноября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Известный на Украине барабанщик и участник сатанистской группы Николай Состин, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне специальной военной операции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом 5 ноября сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS

По данным военкоров, 39-летний музыкант последнюю неделю находился на боевых позициях на красноармейском (покровском) направлении.

«Один из лучших ударников Украины <…> часть истории украинского блэк-метала и группы Soom ― Коля Amorth ― на щите»,― написал основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалёв.

Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов добавил, что Состин внёс большой вклад в развитие украинского блэк-метала.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 27 сентября в ходе боевых действий в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назария Гаврильца. По данным военкоров, 21-летний житель Ивано-Франковской области погиб, когда вместе с другими украинскими военными решил «отовариться» в одном из магазинов. Гаврилец был старшим оператором группы специального назначения. Он с первых дней СВО вступил в ряды ВСУ добровольцем.

По информации Минобороны на 4 ноября, ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки потеряли 1375 человек. Днём ранее потери украинской армии превысили 1,6 тыс. бойцов. Подразделения войсковой группировки «Юг» ликвидировали больше 520 украинских военных, «Центр» — свыше 500, «Запад» — до 460, «Восток» — до 105, «Днепр» — до 60, «Север» — более 30.