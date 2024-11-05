Москва, 5 ноября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Советская разведка разрабатывала бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 5 ноября рассказал ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ), руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Йенс Столтенберг

Ранее Столтенберг утверждал, что в Норвегии он поддерживал связь с агентом КГБ и якобы пытался его завербовать по указу контрразведки страны.

«Уверен, что всё было ровно наоборот», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Винокуров.

Он отметил, что, по некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг ушёл с поста генерального секретаря НАТО, на котором находился с 2014 года, 1 октября. Ему на смену пришёл бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ранее послы стран — участниц Североатлантического альянса утвердили Рютте в качестве нового генсека НАТО.

8 октября Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет её председателем.

Экс-генсек НАТО 4 октября в интервью газете Financial Times рассказал, что пытался завербовать агента КГБ (Комитета государственной безопасности СССР) в Норвегии в 1991 году. Столтенберг признался, что контрразведка Норвегии попросила его помочь сделать перебежчиком «парня по имени Кириллов».