Космодром «Восточный», Амурская область, 5 ноября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Гелиогеофизические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2 были доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». После выведения на орбиту аппараты взяли на управление.

При этом разгонный блок продолжил выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников, уточнили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны России провели пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту.

Первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов 2 октября утверждал, что до конца 2024 года с трёх космодромов России запланировали пять пусков ракет «Союз».