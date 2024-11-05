Перекрыт маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Государственную границу в районе посёлка Новый Путь тульские разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) восстановили с помощью трофейного минного шлагбаума, сообщило 5 ноября Минобороны. Таким известием ознаменован новый, 985-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Стоять в истине, ВС РФ, Курская область

Вражеские силы, используя технику иностранного производства, постоянно осуществляли прорыв границы на нескольких участках в Глушковском районе. При выполнении боевой задачи были задействованы военнослужащие разведывательной роты с позывными Порш и Почта. Именно они после досмотра украинских позиций обнаружили минный шлагбаум и с помощью него восстановили границы.

Как раз сегодня, 5 ноября, отмечается День военного разведчика.

«В ходе специальной военной операции военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова.

В курском приграничье отличился также экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, нанеся удар по личному составу и опорному пункту ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, информирует Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.