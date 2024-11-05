Газа, Палестина, 5 ноября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек, в числе которых новорожденные, пострадали в результате удара ВС Израиля по больнице «Камаль Адван» в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом 5 ноября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Уточняется, что армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала верхние этажи последней частично действующей на севере Газы больницы «Камаль Адван». На верхних этажах находилось детское отделение и инкубаторы для новорожденных, персоналу пришлось провести эвакуацию пациентов.

«Во время атаки израильских самолетов и беспилотников были повреждены помещения детского отделения, в том числе палата с инкубаторами. Дети и новорожденные, а также ряд сотрудников больницы получили ранения», — сообщила руководитель сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ида Саббах.

Саббах отметила, что в результате налёта ВС Израиля в отделении уничтожены оборудование для интенсивной терапии и инкубаторы. При этом нижние этажи больницы, куда сотрудники вынужденно переместить новорожденных, не оборудованы необходимыми для младенцев инкубаторами.

Также Саббах уточнила, что в ходе рейда на прошлой неделе израильские силы задержали десятки сотрудников больницы, включая хирургов, неврологов и педиатров. В результате больница испытывает чрезвычайную нехватку персонала. Сейчас в учреждении работают четыре врача и 50 волонтеров, медицинских работников и медсестер. Они не справляются с огромным потоком раненых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Как минимум 37 человек погибли за прошедшие сутки в результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа, из них 25 палестинцев погибли на севере анклава. Данные по количеству раненых не приводятся.

Власти Израиля 4 ноября уведомили ООН об официальном разрыве отношений с ближневосточным агентством по делам палестинских беженцев БАПОР (UNRWA). 2 ноября главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором сочли ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической. Отмечалось, что это произошло на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля.