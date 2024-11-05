Канберра, 5 ноября, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн, заявил глава минобороны страны Ричард Марлз.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк. Военная помощь

«Катера, ранее использовавшиеся австралийскими вооружёнными силами, будут способствовать усилению морского потенциала ВСУ, что поможет им отражать возможные атаки в Чёрном море, исходящие со стороны России», — добавил он.

Таким образом, как сообщает ТАСС, общий объём военной помощи, оказанной Австралией Украине, превысил $856 млн. Ещё около $131 млн Канберра отправила Киеву в качестве гуманитарной помощи, уточнил Марлз.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября издание Australian Defence Magazine информировало о намерении передать Украине снятых с вооружения планирующих бомб. Точное количество и сроки их поставки Киеву не уточнялись. В октябре власти Австралии объявили о планах направить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $164 млн, в составе которого 49 устаревших танков M1A1 Abrams. На их замену Канберра получит боевые машины более современной модификации.

Власти Австралии, пообещав передать киевскому режиму боевые танки M1A1 Abrams, подтверждают, что руководствуются антироссийской стратегией Запада и всё глубже вовлекаются в конфликт, подчеркнули в посольстве России в Канберре.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не влияет на ход специальной военной операции, а поставки вооружений Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.