Киев, 5 ноября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Большинство родителей планирует вывезти своих детей с Украины. Об этом 4 ноября сообщил украинскому агентству УНИАН директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко.

ИА Регнум Литва, высшее образование, украинцы

По его словам, количество обращений от родителей, которые намерены вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, растёт. Раньше речь шла в основном о мальчиках, учащихся 10-х и 11-х классов. Теперь родители собираются перейти на дистанционное образование вне зависимости от пола и возраста детей, добавил Страшко.

«Этот тренд имеет своё продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — продолжил он.

Выехавшие семьи не собираются возвращаться обратно на Украину, а их дети не намерены сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские вузы, признал Страшко.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на заседании в Верховой раде министр образования Украины Оксен Лисовой обратил внимание на активный отъезд из страны многих украинских старшеклассников, особенно юношей. Он считает, что побудить молодых людей остаться в стране в период военных действий может только очень качественное образование. Западные вузы, в которые поступают украинцы, не лучше отечественных, подчеркнул глава минобразования. По его мнению, западное образование во многом «мифологизировано».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 11 февраля заявил, что украинские школьники не верят в светлое будущее в своей стране и хотят уехать с Украины. По его данным, переехать жить в другие государства хотят 25% школьников, или около 4 млн человек. Азаров добавил, что переехать за границу они также хотят из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ. Бывший премьер напомнил, что на Украине встать на воинский учёт подростки должны в 16 лет.