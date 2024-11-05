Берн, 5 ноября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Разработанная компанией SpaceX спутниковая сеть Starlink позволила американскому бизнесмену Илону Маску взять под контроль Украину. Об этом 4 ноября написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Сергей Корсун ИА Регнум Илон Маск, starlink

«Осенью 2022 года Маск лично решил, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских вооружённых сил, тем самым предотвратив как минимум одну украинскую операцию в этом районе. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине», — отметили авторы.

В материале напомнили, что спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря этому все имеют доступ к интернету.

В статье говорится, что миллиардер, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, может полностью отключить связь для ВСУ и помочь урегулировать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, только Польша обеспечивает работу на Украине спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании Илона Маска, заявил 10 октября глава польского МИД Радослав Сикорский. По его словам, доступ к интернету за счёт модулей Starlink — один из ключевых факторов, гарантирующий Украине возможность эффективно противостоять России.

Украинские военные столкнулись с большими потерями и трудностями со связью в ходе боевых действий в Курской области. В ВСУ пожаловались телеканалу CNN на проблемы со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в ряде районов.