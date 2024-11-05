Абуджа, 5 ноября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В Нигерии отпустят из-под стражи всех несовершеннолетних, которым ранее суд предъявил грозившее им смертной казнью обвинение в государственной измене за участие в августовских протестах против инфляции и кризиса стоимости жизни в стране. Об этом 4 ноября написала газета Punch.

Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

«Президент Бола Тинубу приказал немедленно освободить всех несовершеннолетних, арестованных полицией Нигерии, без ущерба для любых юридических процессов, которые они проходят», — приводит издание заявление министра информации и национальной ориентации Мохаммеда Идриса.

Он добавил, что президент также поручил незамедлительно заняться благополучием этих несовершеннолетних, обеспечить их беспрепятственное воссоединение с родителями или опекунами.

Кроме того, Тинубу распорядился организовать специальную комиссию по факту произошедшего. Она займётся расследованием обстоятельств задержания, ареста, содержания и освобождения детей из-под стражи.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Нигерии продолжаются с 1 августа. Сотни тысяч граждан страны выходят на акции, направленные против экономических реформ, которые спровоцировали инфляцию, достигшую максимума за 30 лет. В августе не менее 20 человек погибли и ещё сотни были арестованы во время акции протеста с требованием улучшения уровня жизни и условий труда для молодёжи. За участие в акции против рекордного кризиса стоимости жизни в Нигерии смертная казнь грозила 29 детям.

Смертную казнь ввели в Нигерии в 1970-х годах. С 2016 года смертные приговоры в стране не приводились в исполнение. При этом местное законодательство не предусматривает смертную казнь для несовершеннолетних.