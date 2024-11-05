Париж, 5 ноября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Полёты над Красным морем приостановила авиакомпания Air France после того, как пилоты доложили о неопознанном светящемся объекте в небе над Суданом. Об этом 4 ноября сообщило Agence France-Presse (AFP).

Joe Ravi Самолет Air France

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Отмечается, что маршрут части авиарейсов скорректирован в связи с принятым решением, часть воздушных судов вернулись в аэропорт вылета. В связи с новыми ограничениями увеличилось время полёта по четырём направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.

С ноября 2023 года в районе Красного и Аравийского морей наблюдается серьёзная нестабильность из-за активности йеменских хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». После обострения палестино-израильского конфликта хуситы атакуют суда, связанные с Израилем, используя беспилотные летающие аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. В южной части Аравийского моря атаковано беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro, крылатая ракета выпущена по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.

авиация США и Великобритании поздним вечером 23 октября нанесла удары по международному аэропорту в подконтрольном хуситам городе Ходейда на западе Йемена.

Йеменские хуситы 22 октября заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.