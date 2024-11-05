Ивано-Франковск, Украина, 5 ноября, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Языковые патрули курсируют на улицах города Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом сообщил 4 ноября украинский телеканал «Пятый».

Сергей Корсун ИА Регнум Украинцы мова русский язык сжигают книги

Журналисты отметили, что инициатива принадлежит городским властям.

Инспекторы во время рейдов подходили к людям, которые говорили по-русски и предлагали им посетить бесплатные курсы украинского языка.

Так, одна из волонтёров языкового патруля посоветовала русскоговорящей женщине пройти курсы украинского. На это горожанка заявила, что уже завтра уедет из Ивано-Франковска.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что украинизация населения в городе должна выйти на более серьёзный уровень. Он напомнил, что раньше был сторонником «ласковой» украинизации, однако сейчас, по его мнению, необходимо ужесточить требования в языковом вопросе, потому что процесс перехода с русского языка на украинский замедлился. Мэр отметил, что даже в Ивано-Франковске среди населения русский язык звучит чаще, чем украинский.

Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение соответствующей нормы карается штрафом.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык. В мае 2023 года власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции. В июне 2024 года Верховная рада Украины запретила обучение на русском языке в детских садах.