Москва, 5 ноября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Военных разведчиков с профессиональным праздником 5 ноября поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Глава ведомства отметил, что в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Белоусов напомнил о многолетней истории военной разведки, которая включает сотни успешных операций, способствовавших национальной безопасности страны.

«Воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства. И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», — указал в поздравлении Белоусов.

Отдельно министр поблагодарил ветеранов, чьи подвиги стали примером для молодых военнослужащих, работников оборонных предприятий за создание современного вооружения и вклад в развитие научно-технического потенциала России.

Глава Минобороны пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих Вооружённых сил России с Днём военного связиста и со 105-летием со дня образования войск связи. Особые слова благодарности он выразил учёным, конструкторам, специалистам промышленных предприятий, техникам и инженерам, благодаря которым обеспечивается устойчивое взаимодействие между войсками и повышается обороноспособность страны.