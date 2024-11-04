Москва, 5 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, среди них представители ряда недружественных стран. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Россия, Кремль

По традиции церемония пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Уточняется, что верительные грамоты главе российского государства вручат новые послы Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Албании, Новой Зеландии, Индии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Кении, Лаосской Народно-Демократической Республики, Киргизии, Финляндии, Эфиопии, Нигера, Армении, Азербайджана и Зимбабве.

Президент России впервые в текущем году примет верительные грамоты от представителей иностранных государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, Россия проводила и проводит независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыта к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами, но не приемлет блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН, заявил в декабре 2023 года Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств.

Москва не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, подчёркивал российский лидер.