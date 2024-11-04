Хельсинки, 5 ноября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Взрыв на предприятии по производству картона Mondi Powerflute произошёл в городе Куопио в Финляндии. Об этом 4 ноября сообщает Yle.

(сс) thomasstaub Взрыв

Уточняется, что ЧП на предприятии произошло днём 4 ноября около 12:00 по местному времени в промышленной зоне Сорсасало. Как рассказал генеральный директор предприятия Юха Коукка, взорвался резервуар для целлюлозы, в котором подготавливают целлюлозную массу, основное сырьё для производства бумаги и картона.

Как пояснил директор завода, в резервуаре по неустановленной пока причине произошло повышение давления. Крышку конструкции давлением выбило на высоту около 20 метров. При приземлении крышка обрушила часть кровли завода общей площадью около 600 кв. метров.

«Произошло что-то необычное, ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — отметил Коукка.

Информация о пострадавших не поступала. Масштаб нанесённого взрывом материального ущерба на данный момент не установлен. Руководитель предприятия не смог указать время, когда завод возобновит работу. Расследованием причин и обстоятельств инцидента займутся полиция и государственный центр Otkes, чьей специализацией являются крупные аварии, катастрофы и несчастные случаи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возгорание произошло на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс в графстве Камбрия. По данным Mirror, на объекте производят атомные подводные лодки. Гражданам, проживающим рядом с предприятием, рекомендовали оставаться в помещениях и держать плотно закрытыми двери и окна.

Также сообщалось о крупном пожаре на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбурге. Компания, где случилось ЧП, производит продукцию из цинка и серы.