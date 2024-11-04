Таганрог, Ростовская область, 4 ноября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Жителей ряда районов города Таганрога в Ростовской области предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе. Об этом 4 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Светланы Камбуловой

Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как пояснила Камбулова, в Таганрогском заливе зафиксировано повышение уровня воды в связи с сильным ветром. Жителей города, чьи дома находятся в неблагоприятной зоне, призвали подготовиться к возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё. Соблюдайте все правила безопасности!» — написала глава Таганрога.

Камбулова уточнила, что уровень воды контролируется мониторинговыми группами, а сотрудники Управления защиты ЧС проводят подомовой обход тех жителей города, чьи дома находятся в зоне риска. В городе спасателями организовано круглосуточное дежурство с мотопомпами, насосами и другим необходимым оборудованием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном ветре скоростью 25–30 м/с и осадках в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Ростовской области ожидается ветер силой до 27 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 27 октября, что в первые дни ноября в ряде регионов РФ ожидаются снегопады. По его словам, осенняя погода сохранится только в самых южных регионах страны.