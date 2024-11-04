Москва, 4 ноября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Временно исполняющими обязанности глав Тамбовской и Ростовской областей назначены Евгений Первышов и Юрий Слюсарь. Соответствующие указы 4 ноября подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Участник программы «Время героев», экс-мэр Краснодара, ветеран специальной военной операции Евгений Первышов ответил согласием на предложение главы государства занять пост врио губернатора Тамбовской области.

«Безусловно, я соглашусь — для меня это большая честь. Те навыки, которыми я обладаю, и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе «Время героев», которая Вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области», — сказал Первышов на встрече с Путиным в Кремле.

Затем российский лидер провёл беседу с Юрием Слюсарем — генеральным директором Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) — и предложил ему возглавить Ростовскую область.

«Большое спасибо за высокое доверие. Для меня это возможность вернуться на мою малую донскую землю, родину, возглавить регион в этот непростой период», — ответил Путину Слюсарь.

Указы вступили в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку. Егоров заявил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

Юрий Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. Окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. Работал в коммерческих компаниях, затем был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолётных программ в «Оборонпроме» и занимал разные должности в Минпромторге. ОАК Слюсарь возглавляет с 2015 года.

Евгений Первышов родился 4 мая 1976 года в Краснодаре. Депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший мэр Краснодара (2016-2021). В октябре 2022 года Первышов сообщил, что отправляется в зону проведения спецоперации. На СВО он провёл десять месяцев, затем прошёл обучение по программе «Время героев», в рамках которого участвовал в экспедиции на Северный полюс.