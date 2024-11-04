Сочи, Краснодарский край, 4 ноября, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Цены на билеты в российские театры ненормально высоки, заявил 4 ноября ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Kremlin.ru

В нашей стране, «где всё государственное», билет в театр не должен стоить сумму, сопоставимую с месячной зарплатой, сказал Цискаридзе на просветительском форуме «Знание. Первые» в Сочи.

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило, как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», — заявил артист.

Следствием такой ситуации подчас становится огромное количество пустых мест в зрительных залах, добавил Цискаридзе. Он также поддержал создание проекта, направленного на обеспечение доступности театров для студентов.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пресс-служба Большого театра сообщила, что для борьбы со спекулянтами учреждение решило продавать посетителям исключительно именные билеты. Для их приобретения потребуются документы, удостоверяющие личность.

В ноябре 2023 года в очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре в результате давки пострадали два человека. Стоявшие в очереди жаловались на перекупщиков и сложность получения перед покупкой билета необходимого браслета. Одна из собеседниц журналистов рассказала, что провела в очереди 59 часов, чтобы купить билет на «Щелкунчик» для дочери.