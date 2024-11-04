Москва, 4 ноября, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В России не планируется сокращение срока обучения в школах с 11 лет до 10, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Антон Новодережкин/ТАСС

«На сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — сказал Кравцов в рамках выступления на федеральном просветительском форуме «Знание. Первые».

При этом глава Минпросвещения добавил, что в дальнейшем возможны обсуждения по поводу изменения системы образования.

25 сентября помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в дальнейшем продолжительность обучения может сократиться из-за тенденций нового времени.

Мединский выразил мнение, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование в вузах может стать редкостью. По его словам, образование будет более интенсивным и специализированным, ориентированным на ближайшее будущее.

14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 лет.