Москва, 4 ноября, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно смертной казни и заявил, что позиция Русской православной церкви (РПЦ) по данному вопросу не менялась.

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Легойда, комментируя слова патриарха о смертной казни, заявил, что некоторые придали им «скандальное измерение», из-за чего складывается впечатление, будто предстоятель «чуть ли не поддержал смертную казнь».

Чтобы узнать чёткую позицию церкви в данном вопросе, Легойда предложил найти в Сети основы концепции РПЦ, которые были приняты Архиерейским собором в 2000 году.

«Указаний на необходимость её отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии православной церкви. Вместе с тем Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осуждённых на казнь, прося для них милости и смягчения наказания», — привёл Легойда текст Основ социальный концепции РПЦ в своём Telegram-канале.

Накануне патриарх Кирилл выступил на встрече с участниками программы «Время героев». Он заявил, что РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает. А сам патриарх поддерживает то, что в России сейчас действует мораторий на смертную казнь.

«Сама по себе смертная казнь словом Божиим не осуждается, но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием», — сказал священнослужитель.

Как передавало ИА Регнум, в июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. В качестве одного из примеров, в случае которых, по его мнению, допустимо применение смертной казни, председатель Следственного комитета привёл теракт в «Крокус Сити Холле».