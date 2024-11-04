Сочи, Краснодарский край, 4 ноября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила 4 ноября главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Драй ИА REGNUM

В ходе марафона «Знание. Первые» в Сочи Симоньян ответила на вопрос школьницы о том, нужна ли система ЕГЭ, если сдача экзаменов в таком формате нередко приводит к стрессам учащихся.

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — ответила главный редактор RT.

Часть вопросов ЕГЭ не связаны со школьной программой, а некоторые предметы, в частности историю и литературу, уложить в формат ЕГЭ просто невозможно, добавила Симоньян.

Как передавало ИА Регнум, в октябре депутаты Госдумы отклонили законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в качестве госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

С 2024 года выпускники школ получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Об этом распорядился президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Он также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.

В августе глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о возможном изменении форматов проведения основного и единого государственных экзаменов. По его словам, соответствующие предложения обсуждают на экспертном уровне.