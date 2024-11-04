Петрозаводск, 4 ноября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Офицер Андрей Ткаченко, тело которого нашли у берега Сегозера в Карелии, погиб в результате шторма во время рыбалки, рассказала в интервью 47news.ru вдова Ткаченко Юлия.

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По её словам, 28 октября её муж вместе с другом и его сыном отправились на Сегозеро на арендованном катере. Поднялся шторм, лодка перевернулась в 400 м от берега. Ребёнку удалось выплыть, оба взрослых погибли.

«В 10:50 Андрей написал мне «Доброе утро. У нас сильный ветер». Я ответила, что у нас погода нормальная, но он сообщение уже не прочитал. Как мы поняли, лодку то ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло. Пока спускали воду с борта от одной волны, врезались в другую. Позже тело Дмитрия прибило к берегу», — рассказала Юлия Ткаченко.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября пресс-служба управления МЧС по Карелии сообщила, что на Сегозере в Карелии обнаружили тело пропавшего рыбака, поиски которого велись с конца октября. «Фонтанка» сообщила, что речь идёт о 37-летнем офицере-разведчике из Ленинградской области Андрее Ткаченко, который служил в Сирии и принимал участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

В середине октября лодку, на которой двое мужчин и подросток в начале августа решили добраться из Хабаровского края на Сахалин, нашли у берегов Камчатки. Выжил лишь один из трёх пассажиров. Вскоре после выхода лодки из порта связь с ней была утеряна, и определить её местонахождение не удавалось.