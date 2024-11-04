Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Южная Корея втягивается в авантюру Запада по поставкам оружия Украине, заявила 4 ноября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

ИА Регнум

«Судя по всему, они [южнокорейские власти] стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нём нуждается», — сказала дипломат на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Она также отметила, что Россия призывает Сеул поменять свою позицию и не оказывать военную помощь Киеву. Евстигнеева предупредила, что такой курс не закончится ничем хорошим для Южной Кореи.

Зампостпреда также напомнила, согласно опросам, уверенное большинство граждан этой страны выступают против отправки вооружений киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине. Он отметил, что западные государства практически истощили собственные запасы вооружений и поэтому пытаются использовать поднявшийся «антипхеньянский» шум. Дипломат выразил надежду на то, что у южнокорейской стороны хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.

1 ноября глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль рассказал, что решение Сеула по дальнейшим поставкам оружия Украине зависит от развития сотрудничества между Россией и КНДР. Он отметил, что южнокорейские власти рассматривают все возможные сценарии и внимательно следят за связями Москвы и Пхеньяна.

До этого министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских Вооружённых сил.