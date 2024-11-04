Киев, 4 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Украина через посредников ведёт переговоры с Россией по поводу прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

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«Киев не против заключения подобных соглашений через посредника в виде, например, Катара. На текущий момент никаких договорённостей не достигнуто», — сказал он.

Он уточнил, что начало переговорам такого рода было положено на мирных конференциях без участия России, на которых зафиксированы положения, касающиеся энергетической безопасности.

3 ноября Ермак заявил, что Киев готов к конструктивному диалогу с учётом интересов других сторон. При этом, по его словам, Украина настаивает на «безоговорочном выводе» подразделений Вооружённых сил России с её территории для завершения боевых действий.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Украины якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. В публикации отмечалось, что, несмотря на некоторые якобы достигнутые договорённости, Киев планирует и дальше атаковать российские цели, пытаясь оказать давление на Москву.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ неоднократно отмечало, что российские бойцы в ходе проведения СВО наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и объектам, которые противник использует в военных целях.

В период с 26 октября по 1 ноября Вооружённые силы России нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и инфраструктура военных аэродромов.