Москва, 4 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером, передаёт телеканал «360».

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В ходе своего выступления на научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» Эрнст отметил, что айфоны разрушили существенную часть человеческих связей в режиме «оффлайн».

«Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно», — сказал гендиректор Первого канала.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин обновил состав совета по культуре и искусству при главе государства. В состав совета, в частности, вошли Эрнст, режиссёр Никита Михалков, актёр Константин Хабенский и писатель Захар Прилепин.

В ноябре 2023 года министр культуры России Ольга Любимова анонсировала создание конкурса «Интервидение» в качестве аналога «Евровидения». Эрнст отметил, что конкурс можно запустить в 2024 году и сделать его ежегодным. Он заявил, что в рамках «Интервидения» все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Путин позднее предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении «Интервидения».