Москва, 4 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Интерактивные учебные пособия, дополняющие игру «Смута» и рассказывающие о жизни страны в эпоху Смутного времени, станут альтернативным источником исторических знаний в удобном игровом формате, отметила 4 ноября пресс-служба студии «Сайберия Нова».

Минпросвещения России

В финале каждого приложения («Смутное время: Ярославль», «Смутное время: Нижний Новгород», «Смутное время: Москва» и «Смутное время: Белый город») пользователи смогут сдать проверочный экзамен на знание материала, оформленный в виде викторины, сказано в сообщении.

«Учебное пособие «Смутное время: Ярославль» позволит отправиться в путешествие по Ярославлю начала XVII века и его окрестностям. Пользователи воочию увидят Ярославский кремль, тогда называвшийся Рубленым городом, пригородные выселки, водяную мельницу, ловецкую слободу и многие другие знаковые места древнего города», — отметила пресс-служба.

Также пользователи смогут дополнить свои знания об истории Нижнего Новгорода, где собралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, и «побеседовать» с Мининым, сказано в сообщении.

Учебное пособие «Смутное время: Москва» позволит погрузиться в атмосферу города начала XVII века, узнать, как строили дома и писали письма, а также «побеседовать» с горожанами и сразиться в тренировочных боях, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «неквасной патриотизм». Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны.

В таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, сказал президент. В сентябре Путин поручил выделить из бюджета средства на поддержку разработчиков российских видеоигр.

У игры «Смута» потрясающий визуал, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Марк Драницын. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передаёт атмосферу древних городов и густых зелёных лесов, а наряды персонажей выглядят естественно и сочно, отметил эксперт.