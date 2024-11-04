Сегежа, Карелия, 4 ноября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Республике Карелии 13-летняя девочка подверглась нападению стаи бродячих собак, после чего была госпитализирована, сообщает информационный центр СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«2 ноября текущего года в городе Сегеже Республики Карелии стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку возле спортивного комплекса, укусив её. Помощь пострадавшей оказала местная жительница, после чего ребенка доставили в медицинское учреждение. Уполномоченными органами мер к организации отлова безнадзорных животных не принимается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в СУ СК России по Республике Карелии организована процессуальная проверка, а её ход стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября стая бродячих собак в якутском посёлке Чульман напала на 12-летнюю девочку — ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множеством рваных ран. По информации местного Telegram-канала, девочку удалось спасти от разъярённых дворняг благодаря усилиям её отца и случайного прохожего. Уточняется, что животные успели снять с ребёнка скальп.

5 октября собаки покусали мальчика и двух девочек в Иркутской области. Школьники шли на уроки, но внезапно на них напали собаки и причинили им травмы. Родители с детьми обратились к врачам.

А в конце июня на девятилетнего мальчика в Забайкальском крае напала стая собак. Животные покусали ребёнка, и он попал в реанимацию.