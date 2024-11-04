Сочи, Краснодарский край, 4 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала помощь участникам спецоперации обязанностью богатых людей.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Я бы хотела в очередной раз обратиться к обеспеченным, богатым людям — это ваша безусловная обязанность. Это внутренний должен быть закон сейчас, пока идут боевые действия, — помогать», — заявила она, выступая на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.

Симонян призвала обеспеченных людей помогать российским военным и фронту в целом. По её словам, сейчас в помощи нуждаются не только участники спецоперации, но и жители Курской и Белгородской областей, а также новых регионов.

«Если не знаете как, спросите нас, у нас масса заявок проверенных от конкретных подразделений, всё написано, что надо купить», — заключила главред.

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО — это общая и личная ответственность глав регионов, а также их гражданский и моральный долг. 29 февраля российский лидер в послании Федеральному собранию призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

В январе 2024 года по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО российский лидер поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции в срок не более трёх месяцев.