Великий Новгород, 4 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за непогоды без электроснабжения остались десятки тысяч человек. Отключения зафиксировали в 441 населённом пункте. Об этом 4 ноября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Валерий Мельников/РИА «Новости»

«Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены 52 бригады из 175 человек, 54 единицы техники. На подкрепление едут бригады из других филиалов «Россетей», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По данным местных властей, наибольшее количество отключений электросетевых объектов произошло в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском и Демянском районах. Всего без света оказались 18,6 тыс. человек.

В региональной прокуратуре сообщили, что на утро 4 ноября 2024 года в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 500 населённых пунктах области. В настоящее время ведутся восстановительные работы с привлечением экстренных служб. В Новгородском филиале «Россети Северо-Запад» мобилизованы все силы и средства. Специалисты расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 5 ноября до 85% территории России покроет снегом. При этом синоптик уточнил, что этот снежный покров будет временным.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые дни ноября в ряде регионов РФ ожидаются снегопады. По его словам, осенняя погода сохранится только в самых южных регионах страны.

Порядка 300 жилых домов в Санкт-Петербурге 19 октября остались без электроэнергии. Свет пропал в Приморском районе города. Отключение коснулось домов на шести улицах. Также обесточенным оказался крупный жилищный комплекс «Юбилейный квартал».